Spejdere på livreddende mission

Trekantbrand og de Blå Spejdere fra Herculesgruppen gik sammen rundt i udvalgte kvarterer i Kolding for at tjekke røgalarmssituationen.

- Der er rigtigt mange, der ikke har en røgalarm, selvom det er en sikker og billig måde at sikre sig på, hvis der skulle opstå en brand i ens hjem, siger Jan Riis, beredskabsinspektør, Kolding.

- Det er ikke branden man dør af, men røgen. Røgalarmen opdager røgen, længe før du selv kan se den. Den begynder at larme, så selv hvis du sover, vil den vække dig, så du kan komme væk, siger Jan Riis.

Brandbevægelsen og TrygFonden har i 12 år sat mere end 10.000 røgalarmer op hos private, men der er stadig mange, der mangler.

- Måske snakker man om det og får ikke rigtig købt en, og hvis man så får købt en alarm, ligger den i skuffen, og man får den ikke sat op, fortæller Jan Riis.

Løb næsten tør for alarmer

Beboerne på Skovvejen, Skovvænget, Engstien og Broagervej, som Røgalarmspatruljen ramte i dag, var glade.

- Jeg synes, at det er fint, at de kommer at tjekker alarmerne. Vi havde allerede to røgalarmer, men den ene virkede ikke, fortæller Jane Grusgaard, der bor på en af vejene.

Herculesgruppen fra de Blå Spejdere er også glade for at være med.

- Hvis du sætter en røgalarm op hos folk, eller får deres alarmer til at virke, så ved du, at du har hjulpet nogen i dag, så de ikke skal dø af ild eller røg, fortæller spejder Silke Maj Padkjær Gejl, der var med på dagens tur.

- Der var så mange, der ikke havde en alarm, at det var lige før, vi ikke havde nok alarmer med , fortæller beredskabsinspektør Jan Riis.

Da dagen var slut, havde RøgalarmsPatruljen sat røgalarmer op i 80 procent af de boliger, den besøgte.