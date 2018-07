Spejderlejr er slut efter svævebanens kollaps

Lægehelikopteren hentede dreng efter dramatisk fald på spejderlejr.

Først var der frygt, så var der lettelse. KFUM Spejdernes lejrtur sluttede brat fredag eftermiddag, da godt 40 børn og knap 30 voksne var i spejdercentret Frederikshøj i Løjt Nørreskov.

Først frygtede vi, at det var gået rigtigt galt, og at Christian måske havde brækket sit bækken. Mads Broberg, gruppeleder for KFUM Spejderne Tarm.

En lægehelikopter kom til stedet for at hente den 16-årige Christian, som faldt tre-fire meter ned, da han testede en tovbane, som spejderne selv havde bygget. Han blev fløjet til traumecentret på Odense Universitetshospital.

- Først frygtede vi, at det var gået rigtig galt, og at Christian måske havde brækket sit bækken og sin hofte. Men han slap med en brækket lårbensknogle og en rift i ansigtet og kommer hjem i næste uge, hvor han så skal gå på krykker, siger Mads Broberg, som er gruppeleder for KFUM Spejderne Tarm.

Livrem og seler

Han er meget overrasket over ulykken.

- Vi har jo bygget tovbaner i mange år og går altid med livrem og seler. Der har aldrig været problemer før, og den fungerede også fint om fredagen, da den blev brugt af de mindre elever. Men da de store elever skulle bruge banen, blev der strammet et tov på en så uheldig måde, at en raftebuk kom til at stå skævt. Så Christian fortsatte ind i tårnet, faldt ned og fik en rafte ned over sig, fortæller Mads Broberg.

Familien var på stedet

Ulykken skete et par timer før, lejren alligevel skulle afsluttes. Derfor var en del forældre allerede på stedet for at hente deres børn.

Faldet og ambulancehelikopteren gav en del uvished, men alle faldt hurtigt til ro igen, siger gruppelederen.

- Nogle af de større elever så jo, hvordan Christian faldt til jorden. Siden informerede vi de andre elever, og det var forholdsvis udramatisk. Hans forældre og søster var her i forvejen, og så kunne de tage bilen og køre til Odense. Det beroligede os, at han på intet tidspunkt var bevidstløs, og at han talte sammenhængende, siger Mads Broberg.

