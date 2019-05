Spidskandidat fra Liberal Alliance: - Vi har betalt en høj pris

Liberal Alliance får tæsk ved valget, hvis en ny meningsmåling fra Megafon får ret.

Liberal Alliance er det parti, Megafons nye meningsmåling går hårdest ud over.

Ved valget i 2015 fik partiet 7,5 procent af stemmerne i Sydjyllands Storkreds, og det sendte to medlemmer til Christiansborg.

Den nye måling spår, at Liberal Alliance vil få 2,6 procent af stemmerne. Det er et fald på 4,9 procentpoint.

- Det er jeg ikke tilfreds med, men det følger jo tendensen på landsplan, siger spidskandidat for Liberal Alliance, Steen Holm Iversen.

- Vi betaler en meget høj pris for at have været med i regeringen, men man er i politik for at gøre en forskel, og det mener vi, at vi har gjort. At vælgerne vil noget andet, må vi så bøje os for.

Partiet bliver ved med at kæmpe, slår han fast.

- Der kan ske meget i de sidste uger. Ved sidste valg blev Sydjylland gult på tre dage, og det overraskede alle, siger Steen Holm Iversen.

Det er så ikke gået ud over de konservative at være med i regeringen. Det Konservative Folkeparti går frem med to procentpoint i Sydjyllands Storkreds.

Analytiker: LA og Konservative ligger tæt på hinanden

Det kan også være en grund til, at Liberal Alliance taber stemmer her.

- I den økonomiske politik ligger LA og Konservative tæt på hinanden, og Niels Flemming Hansen har gjort det godt for de konservative, vurderer politisk analytiker Kim Dahl Nielsen, der er nyhedsredaktør JydskeVestkysten.

Liberal Alliances store stemmesluger ved seneste valg er Mette Bock, og hun stiller op til Europa-Parlamentet. Hun trak mere end 10.000 stemmer.

Den anden store stemmesluger, Henrik Dahl, har været i et dramatisk opgør med den nuværende spidskandidat om hvem, der skulle være den.

- Sidste gang fik Henrik Dahl 3.000 personlige stemmer, men om han kan gøre det igen, er svært at sige. Det er spørgsmålet, om han er nok i øjenhøjde med de lokale, siger Kim Dahl Nielsen.