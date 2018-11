Spil Dansk er cool - også syd for grænsen

Marlo og Leve fra 6. klasse på Jørgensby-Skolen i Flensborg deltog i 'Spil Dansk-arrangementet' i Flensborg. - Ret cool, synes de begge.

Torsdag formiddag deltog børn fra Flensborgs skoler og børnehaver i 'Spil Dansk' på Søndertorv i Flensborg. De mange børn gav den fuld gas med sange på dansk.

- Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med til at synge, fortæller Leve Temmann fra 6. klasse på Jørgensby-Skolen i Flensborg.

Det er hans klassekammerat Marlo Bendixen helt enig i:

- Vi er med alle sammen, og vi mødes med kammerater fra andre skoler og synger sammen. Det er cool, mener Marlo.

Under formiddagens 'Spil Dansk' stod Eberhard von Oettingen og Ture Pejtersen på scenen for at guide børnene gennem de danske sange, og så sangene kunne høres ud over store dele af Flensborg.