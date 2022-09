TVSYD afdækkede kommunalt spildevands-rod - nu er Rigsrevisionen på sagen

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her er ét stort virvar, og at der hersker kaos i forhold til, om kommunerne har styr på deres tilladelser, siger Troels Lund Poulsen.

I 2021 indskærpede miljøminister Lea Wermelin i et hyrdebrev overfor kommunerne, at der ”til enhver tid skal være en eksisterende udledningstilladelse til alle udledninger af spildevand.” (ministerens understregning / red.).

- Men der er ikke sket noget siden. Jeg har spurgt ministeren, men intet i hendes svar indikerer, at der er kommet styr på udledningstilladelserne, siger Troels Lund Poulsen.

Vi ved ikke hvor meget kloakvand der ender i naturen

Troels Lund Poulsen peger på, at de manglende tilladelser og upræcise indberetninger betyder, at der ikke findes et retvisende billede af de mængder iltforbrugende stoffer, der tilføres vandmiljøet.