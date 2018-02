Spisevenner får maden til at glide ned

Mad smager ofte bedre, når man spiser det i selskab med andre. Spisevenner får ensomme ældre til at spise mere.

En gang om ugen får 71-årige Preben Schmidt fra Kolding besøg af sin spiseven.

Det er 72-årige Christian Møller. De seneste fire år har de to spist sammen en gang om ugen.

Christian Møller er frivillig hos Ældre Sagen og det er foreningen, der står bag ordningen med spisevenner.

Spisevenner er besøgsvenner, der spiser sammen med de ældre.

Formålet er socialt samvær over et måltid mad. For maden smager ofte bedre, når man har selskab.

Og måske spiser de ældre endda lidt ekstra, når måltidet får en social dimension.

Hver tredje over 80 år føler sig ensom

Undersøgelser fra fonden Ensomme gamles Værn viser, at hver tredje ældre over 80 år føler ensomhed, fordi de f.eks. har mistet deres ægtefælle og jævnaldrede venner.

Spisevennerne kan være med til at bekæmpe ensomheden.

En lang række kommuner i TV SYDs sendeområde er med i ordningen.

For at få en spiseven kræver det, at den ældre er visiteret af kommunen til at få leveret mad udefra. Det er nemlig kommunen, der betaler for spisevennens måltid.

Kolding er den kommune i Syd- og Sønderjylland, der har størst succes med spisevenner.

- Jeg får det ud af det, at jeg synes, at man lever, når man møder andre mennesker. Mange ældre har det jo lidt ensomt, siger Preben Schmidt.

Både han og Christian Møller opfordrer flere ældre til at melde sig til ordningen.