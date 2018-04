Spøgefugl driver gæk med politiet

En spøgefugl eller flere drev lørdag gæk med politiet i Esbjerg. Lige foran politigården blev en parkeret patruljevogn forsynet med en ekstra kulørt lampe.

Nogen har nok hygget sig.... Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter

Lige for næsen af mange betjente på påskevagt på politigården i Skolegade i Esbjerg lykkedes det i ubemærkethed en eller flere spøgefugle at forsyne en parkeret patruljevogn med et rødt overtræk i form af en rød marmelade- eller legetøjspand.

Syd- og Sønderjyllands Politi har valgt selv at more sig over hændelsen, som de har ooffentliggjort foto af på Twitter med kommentaren. "Nogen har nok hygget sig....."