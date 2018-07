Spraymaler græs og træer i bypark

Sommerskolebørn kaster sig ud i naturen med kalkspray og farverige fornemmelser.

I byparken i Esbjerg kan man lige nu se en farveflod af kalkmaling strække sig gennem græsset.

Det er 22 sommerskoleelevers værk. Eleverne i alderen mellem 7 og 10 år har brugt torsdagen og 20 dåser med kalkspray på at skabe et farverigt billede i naturen.

Foto: Julie Schou, TV SYD

Værket er en del af Esbjerg Kunstmuseum der afholder sommerbilledskole.

- Vi ved, at nærkontakt med kunst har en positiv betydning for børnene. Børnene får lov til at møde professionel kunst og idéer og arbejde videre med dem selv. Her blev de enige om, at det skulle være en farveflod, siger museumsinspektør på Esbjerg Kunstmuseum Birgitte Ørom til TV SYD.

Foto: Julie Schou, TV SYD

For børnene har turen ud i naturen med spraydåser også en anderledes oplevelse væk fra et almindeligt atelier.

- Det er rigtig godt at male ude i naturen, hvis man har fået lov selvfølgelig. For så lærer man både noget om naturen, farver og billedekunst, siger en af eleverne, Eva Østergaard Støchkel fra Esbjerg

Kalkmalingen, der bliver brugt, skulle alt efter vind og vejr forsvinde igen efter et par uger.

Foto: Julie Schou, TV SYD