Det er kunst: Springvand fyldt med rådne grøntsager og frugt skal vække debat om byrum

Kunstneren Rune Bosse har skabt et kunstværk af frugt og grønt midt på Gravene i Haderslev. Meningen er, det skal rådne op og blive til et grønt bed.

Kunstneren Rune Bosse har midt i Haderslev lavet et kunstværk af rådden frugt og grønt.

Værket vil over tid kompostere og blive til et grønt bed, og er ifølge Rune Bosse en bemærkning til vores forbrugssamfund og et hint om, at vi skal være mere tålmodige, så vi også oplever de grimme faser - alt sammen for skønhedens skyld.

Meningen er, det skal rådne op og med tiden blive til et grønt bed.

Rådden frugt og grønt er hældt i Aksel Møllers gamle springvand midt i Haderslev. Foto: Kunsthal 6100

De rådne grøntsager og frugter kalder kunstneren 'leben - stilleben' og er placeret i Axel Møllers gamle springvand midt i Haderslev, og som ikke længere virker.

Vi er i gang med udvikle en plan for vores bymidte og vil gerne involvere borgerne og skabe debat - og det skal jeg love for er sket med frugten i springvandet. H.P. Geil, borgmester, (V), Haderslev

Kunstværket er en del af tilblivelsen af en ny Kunsthal 6100 i Haderslev, og en del af ideen om, at byudvikling og kunst arbejder sammen om at udvikle byen.

På Haderslev Kommunes Faceboookside er der heftig debat om frugten i det tørlagte springvand.

- Vi er i gang med udvikle en plan for vores bymidte og vil gerne involvere borgerne og skabe debat - og det skal jeg love for er sket med frugten i springvandet, siger Haderslevs borgmester H.P. Geil, (V), til TV SYD.

Frugten i springvandet er overskudsfrugt fra en grønthandler - og skulle alligevel være smidt ud.