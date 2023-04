Sprogcenter skal styrke mindretalssprog i grænselandet

Det mener europaparlamentariker for De Grønne, Rasmus Andreasen, der sammen med ni andre har tyske EU-politikere foreslået EU at placere sprogcentre i Europa, der skal komme mindretallene til gode.

Et af dem skal placeres i Slesvig-Holsten, mener de.



Det skriver Flensborg Avis.

- Et sådant projekt vil også have stor betydning for os, for vi har både frisisk, plattysk og dansk som mindretalssprog. Her tror jeg, at vores region kan bidrage med lokale kompetencer, mener Rasmus Andresen.

EU har åbnet for, at politikerne i EU kan komme med forslag til pilotprojekter, der skal komme mindretallene i EU til gode.