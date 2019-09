Spytprøve skal afklare om mand blev bidt af ulv

Det vil tage et par uger, inden myndighederne kan få svar på, om det var en ulv, der tirsdag angreb og bed en mand fra Aabenraa.

Naturstyrelsen sendte torsdag spytprøver fra Zijad Jakupovics iturevne busker til undersøgelse i Tyskland. Her skal eksperter forsøge at fastslå, om det var en ulv, der tirsdag aften angreb den 26-årige mand i hans have i Hjelmrode ved Aabenraa.

Onsdag fortalte Zijad Jakupovic til TV SYD, at et ulvelignende dyr havde væltet ham omkuld og bidt sig fast i hans bukser.

Han meldte episoden til politiet, som efterfølgende tog hans ødelagte bukser med og videregav dem til Naturstyrelsen. Styrelsen har nu sendt en spytprøve fra bukserne til Senckenberg Instituttet i Tyskland.

Svaret på prøverne og altså på spørgsmålet, om der er tale om et ulveangreb, kommer indenfor et par uger.

Står frem for en sikkerheds skyld

Zijad Jakupovic kan ikke selv sige med sikkerhed, at det var en ulv, der angreb ham. Men han har valgt at fortælle om angrebet for en sikkerheds skyld:

- Min kone sagde, at det kunne have været vores eget barn. Jeg tænkte, at et barn ikke selv ville kunne redde sig ud af situationen, som jeg kunne. Så kunne jeg have gået med dårlig samvittighed over, at jeg ikke reagerede på det, sagde han onsdag til TV SYD.

Læs også Kæmpede med ulvelignende dyr: Den kunne have angrebet børn

De ulveeksperter, som TV SYD har talt med torsdag, vil ikke udtale sig om sandsynligheden for, at det rent faktisk er en ulv, der har angrebet den 26-årige familiefar.