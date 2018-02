SSP: Sådan taler du med dit barn om MDMA

Politiet opfordrer forældre til at tale med deres børn om stoffet MDMA, efter to unge piger er blevet indlagt. Drop den løftede pegefinger, lyder rådet fra SSP i Esbjerg.

Det er ikke alle forældre, der ved, hvad deres unge foretager sig til fester. Men det bør de gøre en særlig indsats for at finde ud af, lyder opfordringen fra politiet.

Opfordringen kommer nu, fordi to unge piger på 15 og 16 år lørdag morgen blev indlagt på intensiv afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Politiet mener, at pigerne har indtaget stoffet MDMA. Det samme stof der tidligere på måneden kostede en 15-årig ung mand fra Sjælland livet.

Men det er ikke nemt at starte en udbytterig snak om stoffer med sit barn, fortæller Jesper Schwartz, der er forebygger ved SSP i Esbjerg.

-De unge ved godt, at det kan være farligt at tage MDMA. De er fornuftige, når de taler med voksne. Det er når de går til fest og bliver en del af en gruppe, at fornuften kan slå fra, siger Jesper Schwartz.

Hvem ses dit barn med

Forældre bør derfor sænke den løftede pegefinger og i stedet lytte til mavefornemmelsen og spørge ind til den unges hverdag, siger Jesper Schwartz.

-Man skal tale med sine børn om, hvorfor det kan være tiltrækkende at tage stoffer. Og det handler meget om, hvilke andre unge ens egne børn er sammen med. Der er ofte en gruppetiltrækning ved stoffer, siger han.

Ifølge Jesper Schwartz kender de fleste forældre børnene så godt, at de kan fornemme, når noget er anderledes.

- Spørg undrende ind. Lyder noget mærkeligt eller ulogisk, så spørg ind og forfølg det, indtil det giver mening, opfordrer Jesper Schwartz.

Start tidligt

Ifølge Jesper Schwartz bør forældre allerede i de første skoleklasser tale med deres børn om alt, der har med hverdagslivet at gøre. Det gør det nemmere at tale sammen om mere alvorlige ting senere i livet.

-Man får ikke noget ud af at sætte sig ned og sige 1-2-3-hyg. Man skal finde tilfældige situationer i hverdagen, hvor man bare taler om hverdagen. Så opbygger man kommunikation, forklarer Jesper Schwartz og fortsætter:

-Den kommunikation holder hele livet. Man får en anden rolle med tiden som voksen, men det man siger betyder stadig noget.

Stil krav

Jesper Schwartz fra SSP i Esbjerg understreger, at langt de fleste unge holder sig fra stoffer, når de er i byen. Men det er alligevel en god ide at stille krav til sine børn, mener Jesper Schwartz.

-Man skal være omsorgsfuld og vise dem tillid, men man skal også stille krav. De skal vide, hvad reglerne og rammerne er. Man skal være sit barns voksenfundament. Helst sammen med andre forældre i klassen, siger han.