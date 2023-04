To partier vil lave "påskeaktion" mod grænsekontrollen

Dén anledning vil partierne Slesvigsk Parti (SV) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) bruge til at udtrykke deres utilfredshed med grænsekontrollen.



Det vil de gøre med det, de kalder en "påskeaktion", som i deres pressemeddelelse ikke er nærmere defineret.

Den bliver holdt 6. april kl. 16 ved butikken Otto Duborg i Harrislee.

Partierne, der repræsenterer mindretallene på begge sider af grænsen, mener, at grænsekontrollen er symbolpolitik, som rammer de mange, der pendler hen over grænsen.

- Vi vil benytte påsken til rettidigt at gøre opmærksom den danske grænsekontrols mange negative effekter før vi får de lange kødannelser i sommermånederne, som ikke kun har negative effekter for Grænselandet, men for hele Danmark! Det gør vi i form af en fælles grænseaktion med SSW ved grænseovergangen syd for Padborg, hvor vi vil give de ventende bilister en venlig hilsen og opfordring med på vejen, siger Gösta Toft, formand for Slesvigsk Partis regionsudvalg.



Den midlertidige grænsekontrol er, siden den blev indført i januar 2016, blevet forlænget gentagne gange.