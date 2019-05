Problemet ikke løst: Stadig bøvl med 112

Der er fortsat omfattende telefonproblemer, der gør, at patienter har problemer med at komme igennem til 112, lægevagt og regionens sygehuse.

Selvom Region Syddanmark lidt før klokken 15 meddelte, at telefonproblemerne var overstået, så viser det sig nu, at det ikke er tilfældet.

Der er fortsat omfattende problemer med at ringe op til lægevagt og regionens sygehuse.

TDC havde ellers meldt alt klart, men problemerne var ikke løst.

Informationsmedarbejder i Region Syddanmark, Carsten Bruun, siger til TV SYD, at regionen har været i forbindelse med alle sygehuse søndag eftermiddag, og at meldingen er, at der er ro på.

Lidt flere end sædvanligt er mødt op hos lægevagt og skadestue, men ikke flere end personalet har kunnet håndtere.

Også ambulancerne bliver disponeret uden problemer - på politiets vagtcentral kan personalet ikke stille opkaldene videre til regionens vagtcentral, men kan give oplysningerne videre.

Regionens vagtcentral ringer herefter op til de mennesker, der har trykket 112.

- Og det har indtil videre ikke givet problemer, siger Carsten Bruun.

Ved hjertestop aktiveres ambulancerne med det samme.

Som meldt ud tidligere på dagen, så opfordres syddanske patienter, der har brug for hjælp, og som ikke kan komme igennem på telefonen, til at møde op på sygehusenes skadestuer og hos vagtlægerne.