Stæreblind stork har fået synet tilbage

En stæreblind stork, der forvildet spankulerede rundt i en villahave i Esbjerg, har nu fået synet tilbage.

En ung hollandsk stork har nu fået synet tilbage efter en intensiv behandling af en voldsom hornhindebetændelse.

Storken havde ved indfangningen lørdag den 24. august intet syn på det ene øje og kun lidt på det andet.

Storken blev sat i behandling mod infektionen på en plejestation for skadede dyr i Toftlund, men da infektionen var kraftig, ville dyrlægen ikke udstede en garanti for helbredelse.

Men nu er betændelses-tilstanden stort set væk.

I løbet af denne uge, vil der blive lavet en udsættelsesplan for storken, der formentlig indebærer en transport til Ribe, hvor den skal gå et par dage i bur, før den slippes ud i friheden igen.

Storken skal slippes fri et sted, i rimelig nærhed af det sted hvor den strandede. Og så skal der være mulighed for, at den kan blive passet, i det tilfælde, at den stadig ikke er i stand til at trække bort.

- De muligheder er der hos en familie i Ribe, hvor der er både storkerede og mulighed for at give storken den nødvendige føde, siger Jess Frederiksen fra storkene.dk til TV SYD.

Han oplyser, at der er tale om en ung stork fra denne sommer, der er klækket i en rede i Holland.Det viser dens ringmærkning, oplyser Jess Frederiksen.