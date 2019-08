Stæreblind stork på afveje

Storken, der lørdag landede i et villakvarter i Esbjerg, kom fra Holland - og der er en god forklaring på, at den kom på afveje.

Storken gik rundt på Lenders Alle i Esbjerg og virkede meget tam, da den blev spottet.

Storken lider af hornhindebetændelse, der gør den stort set blind med kun 10 procents syn på det ene øje. Jess Frederiksen, storkene.dk,

Det er der nu kommet en god forklaring på, oplyser Jess Frederiksen fra storkene.dk, der har fået en dyrlæge til at se på billeder af storken, der er i pleje på et internat hos Dyrenes Beskyttelse.

- Dyrlægen vurderer, at storken lider af hornhindebetændelse, der gør den stort set blind med kun 10 procents syn på det ene øje. Nu bliver den behandlet med øjendråber, der skal fjerne betændelsen, siger Jess Frederiksen.

Det er dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen fra Hårlev på Stevns, der har stillet diagnosen ved en fjernkonsultation. Han er fast dyrlæge for storkene.dk

Det var Bjarne Østergaard Rasmussen, der for et par år siden ved et operativt indgreb reddede en storkeunge, der havde slugt en gummiliste.

- Hvis øjendråber ikke hjælper storken, så er dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen klar til at operere for at sikre storken synet, oplyser Jess Frederiksen.

Det fremgår af storkens ringmærkning, at den kommer fra Holland - og altså er kommet på aldeles afveje, hvis den troede, at den var på vej sydover.