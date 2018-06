Stafet for Livet hjælper Marianne i kampen mod kræften

Marianne Lund blev sidste år ramt af kræft. For hende Stafet or Livet især en unik mulighed for at stå frem med sin sygdom og møde andre, der kæmper mo kræften.

Stafet for Livet foregår lige nu i en række byer landet over. Det handler om kampen mod kræft, og stafetten varer 24 timer for at symbolisere, at kræftpatienter kæmper med sygdommen hele døgnet.

Her kan man få en god snak på kryds og tværs, og så føles det ikke så svært. Marianne Lund, kræftramt, Hejlsminde

For Marianne Lund fra Hejlsminde syd for Haderslev er det en enestående lejlighed for, at stå frem med sin sygdom og være sammen med ligesindede.

- Man vil gerne være sammen med nogen, der er i samme båd, og ikke kun belaste sin familie med den sygdom. Her kan man få en god snak på kryds og tværs, og så føles det ikke så svært, siger Marianne Lund.

I år har Stafet for Livet i Kolding slået lejr ved Kolding Storcenter, hvor arrangørerne gerne vil øge kendskabet til kræft og hjælpe syge og pårørende gennem indsamlingen, der foregår undervejs i arrangementet.

Marianne Lund deltog for første gang sidste år i arrangementet i Kolding. Hun håber, at flere og flere får øjnee op for Stafet for Livet, da det er en unik måde både at samle ind til kampen mod kræften, men det er også en kærkommen mulighed for at få mange gode bekendtskaber med andre kræftramte.

- Man knytter nogle bånd, og man kan snakke åbent og ærligt om det, så kan man også smile lidt ind i mellem, og tænke: - jeg er ikke den eneste, der kæmper med det her, siger Marianne Lund.

Pengene fra stafetten går til Kræftens Bekæmpelse

I stafetten løber man som hold, og man bestemmer selv hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå.

Mange hold er omkring 10-20 personer, og konceptet er, at der skal hele tiden skal være minimum en repræsentant fra holdet på stafetbanen.

Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten - 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år.Sidste år deltog 93 Fightere, 29 hold med 1334 holddeltagere i Kolding, og der blev samlet 528.636 kr. ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Hvad resultatet i Kolding bliver i år, bliver opgjort i morgen søndag efter afslutningsruden, der begynder klokken 10.15 ved Kolding Storcenter.

Der afholdes 14 stafet-for-livet-arrangementer i Syd- og Sønderjylland denne weekend.

Der afholdes Stafet for Livet i Horsens, Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Skærbæk, Ribe, Gørding, Esbjerg, Varde og Vejen. Foto: Kræftens Bekæmpelse