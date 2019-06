Stafet for livet - nu også i Hedensted

For første gang er stafet for livet kommet til Hedensted. Og der er allerede flere end 700 meldt til.

Annette Steen Lynge og Hanne Pedersen mistede for halvandet år siden en fælles veninde.

- Hun fik konstateret spytkirtelkræft, blev opereret for det og blev sådan set helbredt. Desværre havde kræften bredt sig til lymfesystemet og andre organer og efter halvandet års kamp døde hun, fortæller Annette Steen Lynge, der stadig har svært ved at tale om det.

Men de to veninder besluttede sig for at gøre noget. Kræftens bekæmpelse ville gerne have frivillige til at arrangere stafet for livet i Hedensted, hvor de to kvinder bor, og de gik straks igang, og i morgen går det løs for første gang. Der er mere end 50 frivillige med og flere end 700 tilmeldte til stafeten, der går igang klokke 11 i morgen og fortsætter til på søndag klokken 11.

- Jeg har veninder, familie og bekendte, der har været ramt af kræft. Faktisk bliver hver tredje dansker på en eller anden måde ramt af kræft, fortæller Annette.

Det gjorde det ikke lettere, at veninden havde en meget sjælden form for kræft.

- Hvis vi kan skaffe nogle penge, så der også er et forløb for folk med sjældne kræftsygdomme, så vil jeg blive glad, siger Annette Steen Lynge.

De frivillige laver alt arbejdet, og lokale virksomheder har sponseret telte, bord og hvad der ellers høre til at holde 700 mennesker i gang i 24 timer.

- Hvis hun (den afdøde veninde, red) havde været her i dag, ville hun have været stolt, siger Annette Steen Lynge.