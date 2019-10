Star Wars på Rømø

- Vi fandt ud af, at hvis vi skulle finde et landskab, der er ligeså episk og stort, som landskaberne i Star Wars filmene, så var Vadehavet en oplagt mulighed, fortæller Jesper Tønnes Jørgensen, forfatter, instruktør og skuespiller til og i The Last Padawan II.

Hvis der nu skulle være en enkelt læser eller to, der er kommet levende frem til i dag uden at lære bare en flig af Star Wars universet at kende, kommer her en lille forklaring.

Star Wars er en storslået fortælling om kampen mellem gode og onde kræfter i et fjernt, fjernt univers for længe, længe siden. Kampen foregår i rummet, på isplaneter, vandplaneter og i galaktiske megabyer. Selvom man, som jeres udsendte, måske synes, at lyssværdkampe er en anelse kedelige, må man bøje sig for det storslået tænkte, episke univers, som George Lukas lagde fundamentet til i 1977 og som siden er blevet til 9 film plus to tegnefilmserier og masse merchandise.

For at det ikke skulle være for let at følge med, begyndte han med afsnit fire i 1977, hvorefter afsnit fem og seks kom. Fra 1999 til 2006 lavede han så afsnit et til tre, og i 2012 solgte han konceptet til Disney, der lavede de tre sidste.

Serien har fået en meget stor og meget trofast fanskare, der klæder sig ud som jedies, stormtroopers og prinsesser i rustikke kjoler og med håret sat op i en bolle og robotter, der ligner støvsugere. Nogle håndfulde af dem var på Rømø i dag for at indspille en fan-film, The Last Padawan II.

- Landskabet her ligner noget fra en anden planet, så vi tænkte, at det var det rigtige sted at optage vores film. Og lokalbefolkningen har været utroligt flittige til at hjælpe og sponsere mad, overnatning, alt muligt, fortæller instruktør, forfatter og skuespiller Jesper Tønnes Jørgensen.

Fanfilmen er et nonprofit fanprojekt. Også filmfolkene er frivillige.

- Mange her er fra det københavnske filmmiljø, og at vi kan lokke dem herover til Vestkysten og vise dem, at vi også kan lave stor kultur her, er da fantastisk, fortæller manden med de mange titler, der selv stammer fra Vestkysten.

Dagens optagelser skal blive til scene 30 i den nye film, og den foregår på den fjerne planet Dantooine. Kendere vil bemærke ordspillet på en "rigtig" Star Wars planet, der hedder Tatooine.

Den første film, The Last Padawan I, blev indspillet i 2016 og ligger med sine 20 minutters spilletid på Youtube. Det vil 2'eren også komme til, men den bliver dobbelt så lang.

Og så lige en sidste oplysning, en padowan er en lærling til en jedi-ridder. Jedi riddere er en slags præster-filosof-krigere, hvis loyalitet i hele serien er tvivlsom og som har magiske kræfter og kan slås med lyssværd i hysterisk lang tid uden at blive trætte i armene. Og som ikke lider af højdeskræk.