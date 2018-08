Startskuddet er gået til årets Kongelig Classic 1855

Fredag sejlede skibene fra Aabenraa mod Sønderborg i den første del af regattaen. En sejlads med skibe i alle afskygninger.

Med eller uden sejl, glasfiber eller træ, danske eller tyske flag. På årets sidste sommerdag stak 52 skibe i alle afskygninger til søs fra Aabenraa Havn mod Sønderborg. Både fritidssejlere og store handelsskibe deltog i regattaen Kongelig Classic 1855 anno 2018.

Gamle sejlskibe er altid nostalgi. Gunnar Jepsen, fungerende formand for Kongelig Classic 1855 i Aabenraa

Flensburg og Aabenraa skiftes til at sende bådene afsted på regattaen, men de anløber altid Sønderborg på turen. I år var det Aabenraas tur til at affyre startskuddet klokken 11.

Gunnar Jepsen, der er fungerende formand for Kongelig Classic 1855 i Aabenraa, nyder, at regattaen består år efter år.

- Det er unikt, fordi det er grænseoverskridende. Det er jo en fin ting, at vi kan samarbejde med Flensborg og Sønderborg, siger han til TV SYD.

Den maritime kulturarv

Regattaen er opkaldt efter én kapsejlads i 1855. Dengang foregik sejladsen under den danske konge. I 2012 valgte man at genskabe regattaen med støtte fra Interreg, der arbejder for samarbejde over grænsen.

Ebba Aaen, en hajkutter fra 1931, er en af deltagerne i årets regatta, og for skipperen ombord er regattaen en vigtig ting at holde fast i.

- Når man ser hvor mange skibe, der bliver ophugget, og at den maritime kulturarv er forsvundet, så er det absolut vigtigt, at den sejlende kulturarv er hjemme, der hvor den altid har været – nemlig ude på havet og i havnene, fortalte Nis-Edwin List-Petersen, skipper på Ebba Aaen, til TV SYD inden skibene sejlede ud i Aabenraa Fjord.

Skibene begyndte turen klokken 11 fredag formiddag. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Også for Gunnar Jepsen er regattaen ligesom et sagn fra gamle dage:

- Det er nostalgi. Gamle sejlskibe er altid nostalgi. Dem ser du kun i forbindelse med regatta, siger han.

I løbet af eftermiddagen sejlede skibene de sidste sømil ind mod Sønderborg Havn. Her stod byens borgmester, Erik Lauritzen (S), klar til at byde sejlerne velkommen.

- Det er en fantastisk oplevelse, når der strømmer skibe ind i Sønderborg Havn, siger Erik Lauritzen til TV SYD.

- Vi får vist Sønderborg frem fra sin bedste side.

Lørdag klokken 11 begynder anden del af regattaen mod Flensborg.