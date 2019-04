Statsadvokaten anker: Misbrugssag fra Vejen skal gå om

Misbrugssagen fra Vejen skal gå om ved landsretten. Statsadvokaten har anket dommen fra byretten i Esbjerg, hvor faren til fire børn fik fire års fængsel, mens moren blev frikendt.

Sagen mod en 63-årig mand og hans 60-årige kone fra Vejen skal gå om. Statsadvokaten har anket byrettens afgørelse fra den 5. april, hvor den 63-årige mand blev idømt fire års fængsel for at have seksuelt misbrugt sin seks-årige steddatter for mere end 25 år siden. Men han blev frifundet for 16 andre forhold i anklageskriftet.

Moren blev pure frikendt i sagen og løsladt efter dommen.

- Anklagemyndigheden har anket i fuldt omfang over for begge tiltalte, det vil sige også den frifundne kvinde, oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman til TV SYD.

- Der er tale om en meget alvorlig sag om seksuelle krænkelser mod børn og stedbørn, hvor byrettens dommere og nævninge i en række af forholdene har været uenige om bevisresultatet. Det er fortsat vores opfattelse, at der er det fornødne bevisgrundlag, og derfor vil vi have landsretten til at se på sagen, tilføjer hun.

I byretten fortalte parrets fire børn om voldelige og seksuelle overgreb begået af forældrene og farens bekendte.

Den 60-årige er biologisk mor til alle fire børn, mens den 63-årige mand er far til de to yngste. Begge forældre har igennem retssagen i byretten erklæret sig uskyldige.

Den 63-årige mand modtog afgørelsen på fængsel i fire år.

Statsadvokaten i Viborg kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår ankesagen kommer for landsretten eller hvor den skal foregå.

