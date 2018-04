Statsadvokaten i Viborg anker i Noah-sagen

Den 22. marts blev en 31-årig mand frifundet for at have udøvet vold, der var skyld i Noahs død. Nu anker statsadvokaten i Viborg frifindelsen.

Den halvandet år gamle dreng Noah døde den 6. februar 2017 efter at være blevet udsat for vold.

For to uger siden den 22. marts blev en 31-årig mand frifundet for alle anklager om vold mod sin kærestes søn, Noah. Nu har statsadvokaten i Viborg besluttet af anke frifindelsen, skriver JydskeVestkysten.dk.

Den 31-årige havde dog håbet at sagen var afsluttet, så han er ked af at høre, at sagen bliver anket.

- Det er hårdt for min klient, men vi kan ikke forhindre en anke, og så må vi tage den en gang til, lyder det fra den 31-åriges forsvarer Gert Dyrn til JydskeVestkysten.

Han blev frifundet for tre tilfælde af vold mod Noah, heraf et tilfælde af dødsvold, som fandt sted den 6. februar 2017. Et flertal i nævningetinget fandt ikke beviser for, at det var den 31-årige, der havde udøvet volden mod Noah. Andre personer, så som moren, kunne blandt andet også have udøvet volden.