Statsfængsel genåbner som fængselsbetjent-skole

Statsfængslet Møgelkær var ellers lagt i mølpose, men nu kommer der igen liv i nogle af bygningerne. Fængslet skal bruges som skole for op til 50 elever på uddannelsen til fængselsbetjent.

Der kommer igen liv i Statsfængslet Møgelkær ved Juelsminde. Det åbne fængsel var ellers lagt i dvale af kriminalforsorgen, men allerede til efteråret kan der igen være aktiviteter i en del af fængselsbygningerne. Denne gang skal fængslet fungere som uddannelsessted for op til 50 studerende på en ny fængselsbetjentskole.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) løftede fredag formiddag sløret for planerne, der er en del af finanlovsaftalen for 2019. Her fremgik det, at der skal etableres en uddannelsessatellit i Vestdanmark med plads til cirka 50 studerende årligt.

Åbner til efteråret

Der er afsat 49,1 mio. kroner i 2019 og 21,2 mio. kroner årligt fra 2020 til 2022 til etablering og drift af uddannelsessatellitten.

Netop valget af Møgelkær Fængsel betyder, at den nye skole vil kunne etableres hurtigt. Det forventes, at de første fængselsbetjente kan begynde på uddannelsen i løbet af efteråret 2019.