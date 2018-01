Statsministeren: Arbejdspladser på vej i forsvaret

Til utilfredsheden med at Syddanmark ikke har fået så mange statslige arbejdspladser denne gang, henviser statsministeren til det nye forsvarsforlig. Flere arbejdspladser kan være på vej - eksempelvis til Haderslev.

- Vi har lige købt nye F-35 fly og Skrydstrup ligger nu en gang, hvor den ligger. Derudover er der et forsvarsforlig på vej, der gerne skulle betyde en væsentlig styrkelse af det danske forsvar, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), til TV SYD.

Statsministeren regner med et løft på 600 flere ansatte i Forsvaret. Men vil ikke give konkrete løfte her midt i forhandlingerne. Desuden vil han give Forsvarchefen frihed til at placere sine folk, hvor det er mest fornuftigt.

- Men der er jo ikke nogen af forsvarets faciliteter, der ligger i hovedstaden, de ligger allesammen ude i provinsen, siger statsministeren.

Læs også H.P. Geil: Vi er ikke utilfredse

Haderslev Kommune fik i dag ikke del i udflytningen af statslige arbejdspladser, men det er meget sandsynligt, at der kommer arbejdspladser med det kommende forsvarsforlig, lyder vurderingen fra TV 2 politiske analytiker.

- Hvis man kigger på Skrydstrup Flyvestation, så er det meget realistisk, at man får nogle af de 600 arbejdspladser, der er i spil, lyder det fra Thomas Funding til TV SYD.