Statsministeren holdt sin 55-års fødselsdag i barndommens gade

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), fylder onsdag 55 år - og begyndte fødselsdagen med et morgenbesøg i barndommens gade – Skolegade i Vejle.

Kaffe, croissanter, fødselsdagslagkage og sang.

Alt var klar sammen med mange lokale partifæller, da statsministeren tidlig onsdag morgen fejrede sin fødselsdag i barndommens gade – Skolegade i Vejle. Her boede han sammen med sine forældre i en lejlighed i Arbejdernes Andelsboligforening i de første syv af sit liv, inden forældrene flyttede til Sjælland.

Min mor gik kun syv år i skole, men jeg blev alligevel både student, kom på universitetet og blev statsminister. Jeg har da en moralsk forpligtelse til at sikre, at kommende generationer har de samme muligheder, Lars Løkke Rasmussen, statsminister, Venstre

Og netop opvæksten tog Lars Løkke udgangspunkt i, da de politiske reportere, der følger med statsministeren på valgturneen, konfronterede ham med kritik fra udenrigsminister og partileder Anders Samuelsen (LA), som mener, at Lars Løkke Rasmussen svigter det borgerlige Danmark.

Kritikken kommer efter, at Løkke i den første uge af valgkampen har præsenteret Venstres såkaldte "velfærdsløfte", der skal forbedre velfærden med 69 milliarder frem til 2025.

Samuelsen mener, at det vil koste velstand og arbejdspladser for Danmark, når råderummet bliver brugt på at gøre den offentlige sektor større.

-Vi skal investere i både børnenes og ældres velfærd. Nu står jeg her i Vejle, hvor jeg blev født for 55 år siden. Min mor gik kun syv år i skole, men jeg blev alligevel både student, kom på universitetet og blev statsminister. Jeg har da en moralsk forpligtelse til at sikre, at kommende generationer har de samme muligheder, siger Lars Løkke.