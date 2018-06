Statsministeren til mindretal: Vi er familie

Tusindvis har i weekenden deltaget i årsmøderne i Sydslesvig - og for første gang siden 2002 var en dansk statsminister på besøg.

- Det handler grundlæggende om, at vi er danskere nord for grænsen og at der syd for grænsen er danskere, som blev der, da der blev stemt i 1920, og det slægtskab skal vi holde fast i. Vi er familie, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen om forholdet til det danske mindretal i Sydslesvig. Han var søndag forbi det største af de 33 årsmøder, der over weekenden har fundet sted i mindretallet.

Statsministeren var årets hovedtaler, og talen gik lige i hjertet på pensionist Annelise Lund, der har boet i Flensborg siden 1957.

- Det betyder noget for mig som dansker i Sydslesvig, når vores statsminister kommer og taler til os, forklarede hun. Fra talerstolen lød også en del ros til det danske mindretal for de ambassadørarbejde og bånd, som de skaber til Tyskland.

På årsmødepladsen var kulturmødet også tydeligt. Der blev talt dansk, tysk, frisisk og plattysk – og man kunne både købe danske hotdogs og tyske bratwurst. For i et grænseland, der huser tusindvis af dansksindede, er der plads til det hele. Mødet mellem Danmark og Tyskland var heller ikke kun kulinarisk. Side om side gik Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen og Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther med i optoget gennem Flensborgs gader.

- Det var en dejlig oplevelse at være med i optoget og se alle de glade mennesker gå sammen og stå på fortovene, sagde statsministeren om oplevelsen. Men her stoppede det kulturelle møde mellem det danske og tyske ikke. Den danske statsminister og den tyske ministerpræsident afsluttede dagen med sammen at se ”danskerholdet” SG Flensburg-Handewitt score det håndboldmål, som gjorde dem til tyske mestre.