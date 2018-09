Konkurrence: Stem inden du går i seng

Fristen for at stemme på landsdelens mest fantastiske fællesskab er midnat søndag.

Der bides negle i de ti fantastiske fællesskaber i Syd- og Sønderjylland i disse dage. På torsdag afsløres det, hvilket fællesskab, der skal modtage de 50.000 kroner, der følger med titlen som det mest fantastiske fællesskab.

Indtil videre har flere tusinde afgivet deres sms-stemme, og natten til mandag - helt præcis midnat - slutter sms-afstemningen. Hvis man have indflydelse på det endelige resultat, er det vigtigt at afgive sin stemme senest i dag søndag.

De nominerede fællesskaber er så forskellige, at det er nødvendigt med mange stemmer, hvis vi skal vælge det rigtige. Betina Bendix, direktør, TV SYD

- Det er vigtigt at stemme, fordi vi kårer hele landsdelens mest fantastiske fællesskab. Alle kan være med til at vælge, hvem det skal være. De nominerede fællesskaber er så forskellige, at det er nødvendigt med mange stemmer, hvis vi skal vælge det rigtige, siger Betina Bendix, direktør hos TV SYD, og tilføjer:

- Fællesskaber er vigtige, fordi det er i samværet med andre mennesker, man lærer sig selv at kende, får selvværd og anerkendelse. De fleste fællesskaber har et bestemt emne, man samles om. Det betyder, at man kan dyrke sin interesse med ligesindede, hvilket giver stor værdi til de fleste mennesker. I et godt fællesskab hjælper man hinanden, både med det man er samlet om og ofte også, når der ellers er behov for det.

Finale på Askov Højskole torsdag

På torsdag kåres vinderen af den regionale finale i Fantastiske Fællesskaber på Askov Højskole. Her vil konkurrencens ti fællesskaber være samlet for at finde en endelig vinder. I vores udsendelse kl. 19.30 kan man følge arrangementet direkte. Direktør Betina Bendix vil i slutningen af udsendelsen udråbe vinderen og overrække prisen på 50.000 kr.

Hvert af de ti fællesskaber har fået lavet en præsentationsvideo, hvor de fortæller om deres fællesskab, og hvad der gør netop dem unikke. Det er nu op til sms-afstemningen at finde det fællesskab, der skal vinde titlen som TV SYDs mest Fantastiske Fællesskab og den medfølgende præmie på 50.000 kroner. Vinderen går så videre og skal dyste mod de øvrige syv TV 2-regioners vindere i en landsfinale. Her kan de vinde yderligere 100.000 kroner og ikke mindst titlen som Årets Fantastiske Fællesskab 2018.

TV 2 Regionerne står sammen med Lokale- & Anlægsfonden og Tuborgfondet bag konkurrencen.

Det er udover almindelig sms-takst gratis at stemme. Du finder sms-koder og alle fællesskabernes præsentationsfilm her.

