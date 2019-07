Hvad skal storkeungerne hedde? Stem her

Der er kommet mange forslag til navne på de to storkeunger i Smedager. De mest populære navne er samlet, og nu kan du stemme på din favorit.

Som en lille, hyggelig sommertradition står TV SYD for at finde ud af, hvad storkeungerne i Smedager skal kaldes. Her driver TV SYD sammen med Storkene.dk et webcam, der følger storkenes liv.

I starten af ugen åbnede vi for navnforslag. Der er kommet mange hundrede gode forslag ind på Facebook og mail. De navne, der er gået mest igen, er blevet samlet til en top ti. Nu skal der så stemmes om, hvilken af de ti navnekombinationer, det skal være.

Afstemningen slutter mandag den 9. juli klokken 12. Efterfølgende vil navnene blive afsløret på TVSYD.dk.

Det er storkene blevet kaldt tidligere

Storkeparret i Smedager kaldes Tommy og Annika. I 2016 blev deres unge kaldt Pippi, i 2017 blev det Alfred, og i 2018 var der tre unger, der blev kaldt Alma, Anton og Line. I Gundsølille på Sjælland findes et ynglende storkepar, der kaldes Ida og Emil. For ikke at skabe forvirring blandt storkefans er disse navne ikke taget med i afstemningen.

De to unger i Smedager blev ringmærket i midten af juni. Her blev de mærket med 1E32 og 1E33, og samtidig blev der taget en DNA-prøve, der viste, at der var tale om to hunstorke.

Du kan følge livet i Smedagers storkerede live her. Lige nu er ungerne så småt begyndt at flyvetræne.