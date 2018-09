Stephanie Lose: Sparekniven blev i skuffen

Sparekniven blev i skuffen, og det giver politikerne Region Syddanmark mulighed for at tænke mere langsigtet i næste års budget.

Det går godt med økonomien i Region Syddanmark. og den gode økonomi afspejles også af, at der er bred enighed om, hvordan pengene skal bruges i 2019.

- Det er rigtigt dejligt, at vi ikke skal spare og skære ned generelt og kan undgå kortsigtede løsninger. I år har vi endda haft mulighed for at styrke opgaveløsningen på en række felter, som kommer både borgerne og vores medarbejdere til gode, siger regionsformand Stephanie Lose (V) til TV SYD.

Det er rigtigt dejligt, at vi ikke skal spare og skære ned generelt og kan undgå kortsigtede løsninger. Stephanie Lose, (V), formand, Region Syddanmark

Bag forliget står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen. 39 af regionsrådets 41 medlemmer står bag forliget. Kun Enhedslistens to mandater er ikke med i forliget, men overvejer, om de vil tilslutte sig.

Selvom Region Syddanmark ikke skal ud i en generel sparerunde i forbindelse med 2019-budgettet, kommer der også til næste år til at ske tilpasninger i administrationen i regionshuset og på sygehusene. Således er det aftalt med regeringen, at Region Syddanmark skal finde besparelser på det sundhedsadministrative område for knap 12,5 millioner kroner.

Der vil også til stadighed være tilpasningsopgaver på de enkelte sygehuse, selvom sygehusene ikke længere er underlagt et produktivitetskrav på to procent.

Budget for Region Syddanmark 2019 Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2019 på 26 milliarder kroner.



For de penge leverer 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, psykiatri- og socialydelser samt regional udvikling til 1,2 millioner borgere.



Region Syddanmarks budget for 2019 skal formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 24. september.

Læs også Bredt forlig giver flere penge til psykiatri

Læs også Bredt forlig giver flere penge til psykiatri