Stephanie Lose får skattesmæk

Rgionsrådsformanden modtog fejlagtig rådgivning fra Region Syddanmark

Formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), får et skattesmæk. Hun skal betale skat af 23.000 kr., som hun har fået udbetalt i kørselsgodtgørelse, skriver JydskeVestkysten.

Lose har ikke forsøgt at snyde i skat. Hun stolede på en vurdering, som hun fik fra regionens forvaltning om, at hun ikke skulle betale skat af godtgørelsen, men det var en fejl.

Der er tale om så komplicerede regler og fortolkninger, at vi nu konstaterer, at vi er kommet til at kløjs i det. Jane Kragelund, direktør, Region Syddanmark

I forbindelse med en flytning vurderede regionen, at Stephanie Lose ikke skulle betale skat af kørselsgodtgørelsen mellem hjem og arbejde i de først 60 dage.

Imidlertid havde Lose allerede benyttet reglen fra sin tidligere bopæl i det samme skatteår, og derfor var det en forkert rådgivning, regionen gav hende, da de sagde, at hun kunne få en ny 60-dages skattefri kørsel fra sin nye bopæl. Det beklager direktør i Region Syddanmark, Jane Kragelund.

Stephanie Lose forklarer til JydskeVestkysten, at hun fulgte rådgivningen fra regionens administration, men nu har hun betalt det skattepligtige beløb.

Den fejlagtige rådgivning får nu regionen til spørge sig for ude i byen i den slags sager.

- Der er tale om så komplicerede regler og fortolkninger, at vi nu konstaterer, at vi er kommet til at kløjs i det. Det er vi rigtig kede af det. Nu vil vi være sikre på, at vi gør det rigtigt, siger Jane Kragelund til avisen.