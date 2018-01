Det var en glad Stephanie Lose, der i dag kunne se en ende på balladen om gebyret på at arbejde som lægevagt.

Det har været vigtigt for Stephanie Lose, at det fortsat er frivilligt for lægerne, om de vil arbejde som vagtlæger.(Se video)

- Den løsning, vi har diskuteret, ser rigtigt fornuftig ud for alle parter, men nu skal vi hjem og afklare detaljerne, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, Christian Freitag.

