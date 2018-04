Stephanie Lose glæder sig over afblæst konflikt

Nu er der aftaler på plads for alle 120.000 ansatte i regionerne. Dermed slipper sygehusene for at aflyse operationer og undersøgelser

Midt på natten blev der indgået endnu et forlig i de langstrakte overenskomstforhandlinger. Onsdag landede LO et forlig med Danske Regioner, og i nat fik forbundene under FTF og Akademikernes Centralorganisation også en regional aftale.

Det er til stor glæde for både patienter og medarbejdere, at vi undgår en konflikt med aflyste operationer Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Danske Regioner

Region Syddanmarks formand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at aftalerne nu er på plads. Hun har fulgt forhandlingerne tæt som nybagt formand for Danske Regioner.

- Det har været nogle meget svære og langstrakte forhandlinger. Jeg er grundlæggende glad for, at der er landet en aftale. Det er til stor glæde for både patienter og medarbejdere, at vi undgår en konflikt med aflyste operationer, siger Stephanie Lose.

Skal tiltrække sygeplejersker

Med nattens forlig er der aftaler på plads for samtlige 120.000 medarbejdere i regionerne. Det skete i kølvandet på den aftale, der blev lavet på det kommunale område i går.

Rekrutteringspuljen skal bruges på de afdelinger og de geografiske steder, hvor der er mangel på ansatte Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark

Forliget giver en lønramme på 8,1 procent over tre år. Heraf går 6,8 procent til direkte lønstigninger, og der afsættes 0,3 procent til en rekrutteringspulje, der blandt andet skal tiltrække sygeplejersker til de afdelinger, som er underbemandede.

- Rekrutteringspuljen skal bruges på de afdelinger og de geografiske steder, hvor der er mangel på ansatte. Men aftalen er så ny, at vi ikke præcis kan sige, hvor og hvordan puljen skal bruges, siger Stephanie Lose.

Aftale om spisepausen

Udover lønspørgsmålene er der fundet en løsning på striden om den betalte spisepause. Parterne har ikke skrevet spisepausen ind i overenskomsten, men der er lavet en tillægsaftale med hensigtserklæringer, der sikrer pausen.

I går blev der lavet en aftale for de kommunalt ansatte i Danmark. Så nu mangler der kun en aftale på det statslige område, og det forhandles der fortsat om. Også her er lønninger og spisepauser på forhandlingsbordet.

