Stephanie Lose: Situationen er alvorlig

61 læger i Region Syddanmark har opsagt deres job som vagtlæger. Regionrådsformand, Stephanie Lose (V), kalder situationen alvorlig.

Vagtlæger har sagt op på stribe i Region Syddanmark. Det sker som en reaktion på, at de fra 1. januar er blevet pålagt at betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som selvstændigt behandlingssted.

I alt har 61 vagtlæger opsagt deres job, skriver Ugeskriftet.dk. Tallet bekymrer regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- Det er en alvorlig situation, at så mange har opsagt deres job. Vi er meget optagede af, at systemet er velfungerende. Især i en situation hvor vi i forvejen er presset af lægemangel og rekruttering af læger, siger regionrådsformand Stephanie Lose (V) til TV SYD.

Folketinget har besluttet at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere tilsyn, der skal højne patientsikkerheden.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der har problemer med hensigten, der er at højne patientsikkerheden, men det er et problem, at lægerne selv skal betale, siger Stephanie Lose.

Stephanie Lose fortæller til TV SYD, at hun i dag via Danske Regioner har bedt om, at problemet bliver taget op i ministeriet, så de kan se på, hvad der er af muligheder.

