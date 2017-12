Stifter af netværket minevenner.dk: Behovet er kæmpestort

Camilla Lind Følsgaard er stifter af minevenner.dk, hvor børnefamilier kan søge nye venner. Camilla Lind Følsgaard har selv åbnet sit hjem for nytårsfest for ukendte gæster - og der er flere ting, der har overrasket hende. Video: TV SYD

Camilla Lind Følsgaard er stifter af hjemmesiden minevenner.dk. Her kan familier invitere eller tilmelde sig en nytårsfest. Hun mener, at behovet er stort for at få nye bekendtskaber - og at det er nemmere via en hjemmeside.