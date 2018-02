Stigende fødselstal får hospital til at udvide for millioner

De fødende på Regionshospitalet Horsens skal have bedre forhold både for fødslen og en efterfølgende barselsperiode. Derfor skal der nu bygges et nyt Mor og Barn-hus.

Et større og samlet Mor og Barn-hus skal fremover være med til at sikre fødende fra bl.a. Horsens og Hedensted gode rammer og fødselsforløb. Regionsrådet i Region Midtjylland bevilgede i går 12,7 millioner kroner til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.

- Det giver os mulighed at samle alle tilbud til de fødende på et sted, så der bliver mere ro over den tid, som de fødende er på hospitalet, siger oversygeplejerske Tina Pasgaard, Regionshospitalet Horsens, til TV SYD.

Med bevillingen fra regionsrådet får det nye samlede Mor og Barn-hus på Regionshospitalet Horsens udvidet kapaciteten, så det kan håndtere op til 2.500 fødsler på årsbasis.

Kvadratmeterne til det samlede Mor og Barn-hus findes ved hjælp af en rokade, hvor Sengeafsnit for Kvindesygdomme rykker ud af Kvindehuset og ind i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' og ved at udnytte det råhus, der blev etableret i forbindelse med opførelsen af Kvindehuset.

Det nye Afsnit for Mor og Barn indrettes derfor med plads til 19 barslende fordelt på 15 stuer mod i dag 14 barselspladser. Desuden indrettes en tele-stue til behandling af de mest syge børn og med plads til både specialistteams og forældre.

Selve fødeafsnittet udvides med en enkelt stue, så afsnittet fremover råder over seks fødestuer og med mulighed for at skærme forældre, som har mistet et barn.

Ombygningen af Kvindehuset vil begynde i sommeren 2018 og forventes færdig i efteråret 2019.