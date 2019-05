Stjålet minde om mistet far: Politi finder lommeur fra krigen blandt tyvekoster

Blandt fundne tyvekoster fra adskillige indbrud begået i blandt andet Syd- og Sønderjylland, har Fyns Politi fundet et lommeur som stammer fra 1. verdenskrig. Kan vi finde den rette ejer?

”Til minde om din fader” står der i metallet på et gammelt lommeur.

Uret er en af mange tyvekoster, som Fyns Politi har fundet efter opklaringen af en række indbrud.

Lommeuret stammer med al sandsynlighed fra tiden efter 1. verdenskrig. Her fik børn af faldne soldater foræret et ur i konfirmationsgave af Den Sønderjyske Fond, som blev oprettet til blandt andet at støtte børn, som havde mistet deres far i krigen.

Tanken var netop, at børnene kunne have et håndgribeligt minde om deres far, for ofte blev der ikke noget gravsted. Rene Rasmussen, museumsinspektør på Sønderborg Slot

Der er formentlig knyttet stærke følelser til det fundne – og savnede – lommeur, mener Rene Rasmussen, museumsinspektør på museet på Sønderborg Slot.

- Det vil meget ofte være den eneste ting, som indehaveren af uret har til minde om den mistede far eller bedstefar, siger han.

Politiet leder efter ejere

Flere hundrede børn af faldne soldater fik efter krigen et ur i konfirmationsgave, fortæller museumsinspektøren.

- Tanken var netop, at børnene kunne have et håndgribeligt minde om deres far, for ofte blev der ikke noget gravsted, siger Rene Rasmussen.

Men dét lommeur blev stjålet ved indbrud. Fyns Politi har offentliggjort billeder af lommeuret og mange andre tyvekoster i håb om at få det tilbage til de rette ejere.

I en omfattende sag har Fyns Politi kædet 29 indbrud sammen, og glade ejere i bl.a. Aabenraa, Haderslev, Kolding, Vejle, Hedensted, Fredericia og Horsens,har fået deres ejendele tilbage. Fem mænd – to fra Rumænien og tre fra Moldova – er anholdt i sagen.

Politiet har dem dog mistænkt for at stå bag flere indbrud, og derfor leder de nu efter ejerne til flere tyvekoster – heriblandt det gamle lommeur.

- At blive udsat for et indbrud er utroligt grænseoverskridende, og som politimand er derfor en særlig glæde, når vi som i denne sag kan få rigtig mange ting bragt sammen med de rette ejere igen – og ved at gå ud med billeder, håber vi at få opklaret endnu flere indbrud i denne omfattende sag, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Tyvekoster for flere millioner

Rene Rasmussen fra museet på Sønderborg Slot håber meget, at tyvekosterne inklusive det gamle lommeur kommer tilbage til sin retmæssige ejer.

At blive udsat for et indbrud er utroligt grænseoverskridende, og derfor er det en særlig glæde, når vi kan få ting bragt sammen med de rette ejere igen. Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi

- Det er jo forfærdeligt, at nogen bryder ind og tager sådan noget. Det er, som hvis nogen skinnede en grav, det er jo et minde, man har, siger han.

Politiets efterforskningen har vist, at de mange indbrud alle er begået fra midten af februar frem til anholdelsen den 8. marts.

Der er ikke lavet en opgørelse over hvor store værdier, der er fundet tyvekoster for, men der er formentligt tale om et beløb på flere millioner. Alene fra et enkelt af gerningssteder var der tale om tyvekoster for et større sekscifret beløb.

