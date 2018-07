Stjålne smykker: Hvor er Christina?

Det her smykkeskrin fuld af smykker er indleveret på politistationen i Vejen. Nu leder politiet efter ejeren.

Et smykkeskrin er fundet i Vejen. Ifølge politiet er skrinet mærket af, at det har stået i lang tid i nogle buske, men er uden tvivl stjålet fra et privat hjem.

Skrinet er mærket af vind og vejr, og var også fuld af blade, så der er ingen tvivl om, at det har ligget ude i længere tid. Morten Alslev, politikommissær, Vejen Lokalpoliti

- En mand fandt skrinet i nogle buske, og da det blev åbnet var det fuld af blade, så der er ingen tvivl om, at det har ligget ude i længere tid, siger Morten Alslev, politikommissær, Vejen Lokalpoliti.

I skrinet er der flere smykker - blandt andet en marguerit ring.

- Den hvide marguerit ring lavet i guld er nok det mest værdifulde smykke i æsken, siger Morten Alslev.

Lige nu leder politiet efter ejeren af smykkeskrinet, og måske er det en 'Christina', da der på et af smykkerne er der et halsvedhæng, hvor navnet er indgraveret.

Hvis du kan genkende smykker og skrin, skal du kontakte politiet på 1-1-4.