En 18-årig mand stjal i nat en nummerplade fra en politibil, men 3,5 sekunder efter blev han anholdt af en hundepatrulje.

Det var ikke længe, at en 18-årig mand var på fri fod, da han i nat besluttede sig for at stjæle en nummerplade fra en politibil i Esbjerg.

Manden rev nummerpladen af bilen med plastikholder og løb afsted, men ikke mere end 100 meter væk holdt en hundepatrulje, som han løb lige i armene på. Manden blev kørt på politistationen, hvorefter han blev løsladt.

- Han forklarede, at nogle venner havde sagt, at han ikke turde at stjæle den. Det gjorde han, så det skulle han lige bevise, fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden står nu til at få en bøde.