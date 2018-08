Stjernepar tørner nu begge ud for Esbjerg-klubber

Rafael van der Vaart, der tidligere har repræsenteret klubber som Real Madrid, Tottenham og Ajax, blev lørdag ny Esbjerg fB-spiller. Hans kæreste Estavana Polman har siden 2013 været en af stjernerne på Team Esbjergs ligahold og det hollandske landshold.

Det næste år repræsenterer de to stjerner altså begge Esbjerg-klubber.

Det står klart efter, at Esbjerg fB og 35-årige Rafael van der Vaart lørdag offentliggjorde, at de er blevet enige om en 1-årig kontrakt, der løber frem til næste sommer.

I Esbjerg fB får van der Vaart trøjenr. 10. Foto: John Randeris

I januar forlængede Estavana Polman sin aftale med Team Esbjerg i et år, så den nu gælder til sommeren 2019.

Estavana Polman og Rafael van der Vaart bor i Esbjerg sammen med deres et år gamle datter Jesslynn.

Rafael van der Vaart fik spilletid for Holland i VM-finalen mod Spanien i 2010 og har spillet i prominente klubber som Real Madrid, Tottenham, Hamburger SV og Ajax. De seneste to sæsoner har han tilbragt i FC Midtjylland, hvor han aldrig fik fodfæste og spilletid.

I Esbjerg fB ser cheftræner John Lammers frem til at få den tidligere hollandske landsholdsanfører i truppen og gøre brug af hans kvaliteter og ikke mindst erfaring.

- Jeg er glad for, at vi har hentet Rafael. Han har en enorm erfaring og åbenlyse kvaliteter, og nu skal vi sørge for at få ham fit, siger John Lammers.