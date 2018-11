Stod frem på TV - fik to jobtilbud dagen efter

Thomas Lassen er en glad elev. Efter sin medvirken i TV SYD har han allerede fået to jobtilbud som chauffør, før han er færdig med sin uddannelse.

Det er da fedt! Det siger Thomas Lassen, da TV SYD kontakter ham dagen efter, at han har været med i TV SYD.

Han er i gang med en uddannelse til at blive chauffør. Han er først færdig med den første del af uddannelsen - så han har erhvervskørekort til forvogn den 30. november. Alligevel står han nu med to jobtilbud på hånden.

- Jeg vil også gerne tage kørekort til lastbiler med kran, men det har jeg ikke helt planlagt endnu.

Han drømmer om en karriere som chauffør for han kan godt lide at køre.

Det er dig vi vil have

To vognmænd har kontaktet hans skole Dekra AMU Center Sydjylland og i løbet af de næste 14 dage skal han til jobsamtale i Kolding og Esbjerg.

- Det er da lidt specielt, siger den unge chaufførelev. Selvom der er nogen chauffører der allerede er uddannet så var det mig de spurgte efter, siger Thomas Lassen efter sin medvirken i TV SYD indslaget.

Begge jobtilbud handler om at han skal køre lastbil i Danmark, men ellers ved han ikke så meget om opgaverne og arbejdsforholdene. Arbejdstiderne betyder ikke så meget for ham:

- Jeg har hverken børn eller kæreste, så det betyder ikke så meget indtil videre.

Chaufførmangel

Vognmændene efterlyser flere chauffører, og som TV SYD tidligere har fortalt, mener de at det er svært at få danske chauffører.

Fagbladet 3F skriver, at 213 elever lige nu søger praktikpladser til uddannelsen som vejgodschauffør.

3F har også afdækket, at der lige nu er 613 ledige chauffører i Danmark.