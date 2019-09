Turist fanget i Vadehavet: Stod pludselig i vand til låret

Fredag aften modtog politiet et opkald fra en tysk turist, som under en aftengåtur på Rømø var blevet fanget af tidevandet og nu stod i vand til midt på lårene.

Kort efter klokken 20 måtte en tysk turist opgive selv at komme fri af det hastigt stigende tidevand og ringede til politiet for at få hjælp.

Manden, som gik en aftentur på Vesterhavsvej ved Nørre Tvismark på Rømø, var under sin vandring i området blevet fanget af tidevandet og stod lige pludselig i vand til midt på låret.

- Han var blevet overrasket af tidevandet og kunne ikke selv komme ind på land, fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Med assistance fra politi og det lokale redningsmandskab kom manden i sikkerhed og blev efterfølgende tilset af redderne i en ambulance.

- Bortset fra forskrækkelsen havde han det ok, og efter at være blevet tjekket af vores folk så ønskede han selv at komme tilbage til den campingplads, hvor han bor, fortæller vagtchefen.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, turister langs Vadehavet bliver fanget af det stærke tidevand. I juli måned blev en schweizisk familie på fire voksne og to hunde fanget af tidevandet i deres bil på Mandø Ebbevej og måtte reddes i land af brandvæsenet.

Ugen før den episode var en far og hans datter også i problemer på Mandø Ebbevej og måtte reddes af traktorbussen.