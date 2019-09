Politi advarer om giftig røg i Padborg: - Søg indenfor og luk døre og vinduer

En brand omkring Industrivej og Toldbodvej i Padborg udvikler giftig røg, og politiet opfordrer borgere i området til at gå indendøre.

Opdateret med politiets beredskabsmeddelelse og citat fra indsatsleder

Her til formiddag er der udbrudt brand i en bygning på Industrivej. I en beredskabsmeddelelse opfordrer politiet borgere, der befinder sig i området til at søge indenfor og lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg.

Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Ifølge politiet er der tale om området øst for Industrivej og syd for omfartsvejen i Padborg.

Politi: Eksplosiv brand

Syd- og Sønderjyllands Politi er på stedet sammen med brandfolk.

Indsatsleder Christian Lehmann fortæller til TV SYD, at ilden er så kraftig, at politiet af hensyn til sikkerheden har været tvunget til at rykke længere væk fra branden:

- Det er slemt, når vi har indsat politipersonale, som så er nødt til at trække sig tilbage. Det er en eksplosiv brand, siger han til TV SYD

Politiet oplyser på Twitter, at vejene vil være spærret, indtil branden er slukket.

Derfor opfordres bilister til at bruge motorvejsovergangen ved Frøslev.

