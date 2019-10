Politiet om storbrand: - Den bliver svær at få under kontrol

Tirsdag eftermiddag er en større brand opstået i Børkop mellem Fredericia og Vejle.

En massiv, sort røg står lige nu op fra en industribygning i Børkop.

Sydøstjyllands Politi bekræfter, at røgfanen skyldes en større brand på Thorsmindevej, og borgere opfordres til at undgå røgfanen og holde sig fra branden så vidt muligt.

Politiet fortæller, at indsatsleder og udrykningskøretøjer er på stedet, og branden udvikler sig fortsat.

Bjarne Jensen har klokken 15.50 kontaktet TV SYD og fortalt, at branden kan ses i Haderslev, der ligger omkring 50 kilometer væk fra Børkop.

Vagtchef Lars Grønlund ved Sydøstjyllands Politi oplyser, at branden kommer til at trække tænder ud for beredskabet.

- Branden er svær at få under kontrol. Den kommer til at vare ved et godt stykke tid - om vi får kontrol over den i nat, det kan jeg ikke sige, siger Lars Grønlund.

Han fortæller samtidig, at røgen lige nu stiger opad, og derfor er den ikke umiddelbart til fare for beboerne i området, men han understreger, at folk selvfølgelig skal forsøge at undgå røgen.

Klokken 17 fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, at politi og redningsmandskab forbereder sig på, at branden varer ved natten over.

Opdateres..