Fondsstøtte sikrer Esbjerg Kunstmuseum markant udstilling

Sammen med disse værker ønsker kunstneren selv at donere yderligere syv, og samlet set vil alle disse værker udgøre en markant repræsentation af Reinbothe i dansk museumsregi. Det skriver museet i en pressemeddelelse.

- Med de nye erhvervelser vil vi som museum kunne dokumentere, præsentere og forske i denne væsentlige kunstners arbejde. Det anser jeg for at være af meget stor betydning. Jeg er derfor ualmindelig taknemmelig for, at Ny Carlsbergfondet igen har valgt at vende blikket helt mod vest og bakke op om kunstmuseet i Esbjerg, siger direktør for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard.