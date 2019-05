Borgmester er imod grænsekontrol: Støtter alligevel nyt udspil fra Løkke

Venstre vil ændre Schengen-samarbejdet og indføre fast grænsekontrol. Det er vi med på, siger de to Venstre-borgmestre i Tønder og Aabenraa.

Selv om Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) ikke lægger skjul på, at idéen om grænsekontrol aldrig har groet i hans baghave, er han positiv overfor det nye udspil fra Venstre, der skal modernisere grænsekontrollen og samtidig gøre den til en fast ordning.

- I et Europa med mange usikkerheder er grænsekontrollen ok, så længe vi ikke står med en bom, men i stedet anvender ny teknologi, siger Thomas Andresen i dag til TV SYD.

Dermed er han på lige fod med Tønder-borgmester Henrik Frandsen, der også står klar til at bakke op om partiets planer om en mere moderne grænsekontrol uden en udløbsdato.

Læs også Venstre: Grænsekontrollen bliver

Flere scannere og droner

Venstre foreslår at ændre og reformere Schengen-samarbejdet, så de enkelte lande får mere selvbestemmelse i forhold til grænsekontrol.

Samtidig er det planen at afsætte 50 millioner kroner til forskning i intelligente løsninger, der kan bruges i grænsekontrollen. Det gælder både brugen af scannere og droner, oplyser Venstre i dagens udspil.

Det er netop planerne om at erstatte noget af det mandskab, der udfører kontrollen med teknologi, der nu får Aabenraas borgmester Thomas Andresen til at være knap så skeptisk, når det gælder grænsekontrol. Men helt begejstret er han fortsat ikke.

- Jeg er stadigvæk modstander af en grænsekontrol, der udelukkende er til for at opretholde en suverænitet. Det her er er min kommunegrænse. Forestil dig 98 borgmestre i Danmark der allesammen skulle have en kontrol ved deres kommunegrænse. Min nabokommune det er Flensborg, derfor skal vi gøre kontrollen så smidig som overhovedet muligt, siger Thomas Andresen.

Læs også Borgmester efter tre år med kontrol: - Det er et helt forkert signal at sende

Venstre grænseudspil blev præsenteret ved Krusaa mandag formiddag. Foto: Ole Møller, TV SYD

Kan have lange udsigter

Hvis Venstre får held til at komme videre med forslaget, har det dog formentlig lange udsigter. En ændring af Schengen-samarbejdet kan tage flere år, vurdere bl.a. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der hellere ser, at den faste grænsekontrol bliver indført her og nu.

Regeringen har foreløbig forlænget den midlertidige grænsekontrol 13 gange. Den nuværende fortsætter frem til den 11. november.

Derfor tror udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg heller ikke, at det er sidste gang, den bliver forlænget.

- Nej det tror jeg ikke, for så skulle de her nye regler være på plads inden november, og det tror jeg ikke, man kan nå. Samtidig er der jo snart valg til Europa- Kommissionen og til EU-parlamentet, siger Inger Støjberg til TV SYD.