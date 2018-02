Stofferne flyder i nattelivet

Euforiserende stoffer er ikke et sjældent syn i nattelivet. Det oplever både de frivillige natteravne og de unge i Haderslev.

Når unge skal i byen en lørdag aften, er det for mange forbundet med alkohol. Men for andre stopper det ikke her. Ude i nattelivet er det nemlig ikke svært at finde euforiserende stoffer i gadebilledet.

- Sådan nogle små lynlåsposer, de ligger tit rundt omkring, hvor de unge bare smider dem. Vi ved jo selvfølgelig ikke med sikkerhed, hvad der har været i. Vi finder måske én pose hver gang, vi er ude at gå, så der er noget, siger Tanja Pohl, der er en del af Natteravnene i Haderslev, til TV SYD.

Hun har været frivillig natteravn i 10 år. I tremandshold går de frivillige natteravne rundt på gaderne, taler med de unge og hjælper til, så alle får en god bytur. Og det er ikke sjældent, at de møder tegn på euforiserende stoffer i gadebilledet.

TV SYD har fulgt Natteravnene en nat og snakket med flere unge.

Det er et par uger siden, jeg fik tilbudt stoffer. Daniel Bernhardt PetersenMan, studerende, Haderslev

Nye negative tal

Den oplevelse Tanja Pohl og de andre frivillige Natteravne har i Haderslev, hænger meget godt sammen med nye tal fra politiet. De viser, at antallet af sigtelser for salg og besiddelse af euforiserende stoffer er vokset med 19,7 procent i Syd- og Sønderjyllands politikreds og 22,2 procent i Sydøstjylland.

Flere af de unge oplever at få tilbudt euforiserende stoffer, og det er ofte, når de bevæger sig i de små smøger mellem diskoteker og barer, fortæller flere af dem til TV SYD, da vi møder dem om natten. Èn af de unge er Daniel Bernhardt Petersen, der er studerende i Haderslev.

- Det er et par uger siden, jeg fik tilbudt stoffer. Det er hver anden bytur, jeg oplever det, siger han.

Meget spontant kom én hen til mig og spurgte, vil du købe det her? Og så var jeg sådan, nej det vil jeg faktisk ikke. Magnus Greve Pedersen, studerende, Haderslev

En lignende historie har Magnus Greve Pedersen, der er studerende.

- Meget spontant kom én hen til mig og spurgte, vil du købe det her? Og så var jeg sådan, nej det vil jeg faktisk ikke, siger han.

Natteravnene på vagt

De unges oplevelser er ikke enestående. I sidste uge fortalte vi på TV SYD om flere unge i Vejle, der havde fået tilbudt euforiserende stoffer på de sociale medier. Dette sker efter en 15-årig dreng på Sjælland i denne måned døde efter at have indtaget MDMA, og to piger på Fanø blev indlagt efter at have indtaget, hvad der formentligt var MDMA.

Natteravnene fandt ingen stoffer på nattens tur rundt i Haderslev, men sker det igen, så gør de, som de plejer.

- Vi samler det selvfølgelig ind, og så ringer vi til politiet og beder dem om at komme og hente det, fortæller Tanja Pohl.

