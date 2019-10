Stolt landmand: - Det er en meget særlig kartoffel

Midt på marken, med mudder langt op ad gummistøvlerne, stopper Jens Madsen op og peger.

- Hvis du kigger derover, så kan du se den, siger landmanden og udpeger den sorte, firkantede bygning i det fjerne.

Det er der. På 17. etage på Alsik luksushotel at gourmetrestaurant "Syttende" serverer Jens' kartofler. Og det er han stolt af.

Restaurant Syttende Efter tre års forberedelse har mesterkok og Masterchef-dommer Jesper Koch netop åbnet restauranten Syttende på 17. etage af hotel Alsik.

Menuen består af 17 retter med udgangspunkt i de lokale råvarer og koster 2.500 kroner.

- De går ikke på kompromis med kvaliteten. De vil have det bedste af det bedste, og det er sjovt at producere, fortæller Jens Madsen og henviser til stjernekokken Jesper Koch og souschef Peter Rødsgaard, der står bag den nye restaurant.

Steffens mel smager af Sønderjylland

Ti minutters kørsel fra kartoffelmarken finder man Skærtoft Mølle.

- Melet er unikt og så smager det af øen, siger Steffen Nielsen. Han er tidligere kok, men står i dag for udvikling og kvalitet på Skærtoft Mølle.

00:33 Mel er levende og har personlighed. Luk video

Og så er han brødnørd af den helt store slags.

- Jeg finder mig selv, når jeg står og nørder med dej. Måske det bare er mig, der kan smage det, men vores mel smager altså af Sønderjylland, vedholder han med et smil.

Men det er nok ikke bare ham. For hans stenformalede mel har trods alt fundet vej til det kræsne køkken på 17. sal i Sønderborg.

Lille kartoffel med stor smag

Tilbage på marken på Nordals har mudderet sneget sig endnu længere op ad støvlerne. Men Jens Madsen er slet ikke færdig med at tale om kartofler.

- Restauranten vil jo have nogle helt andre kartofler end dem, man ellers dyrker, fortæller landmanden, hvis familie har dyrket jorden nord for Sønderborg i over 100 år.

Normalt, når man dyrker kartofler, så skal de være store, for at det kan betale sig. Men det var ikke størrelsen, som kokkene jagtede, da de besøgte Jens Madsen i deres søgen efter sønderjyske smage.

Skærtoft Mølle Skærtoft Mølle har specialiseret sig i at levere stenkværnet og økologisk mel.

Stenkværningen betyder, at der bevares både skaldele og kim i melet, som giver mere smag og struktur.

Kornet kommer fra sønderjyske landmænd, og i møllens bageri bages der boller til de lokale.

- Den de vil have, den er lille, meget mere gul og utrolig fast, selv når den er kogt, fortæller Jens Madsen om den kartoffel, som han står med i hånden.

Udover kartoflerne, så leverer landmanden også grønne jordbær, kamilleblomstfrø og hyldeblomster til restauranten.

Lokalt, lokalt og lokalt

Det er ikke kun de to sønderjyder Jens Madsen og Steffen Nielsen, der leverer råvarer til den nye restaurant.

På øen Barsø, 11 kilometer nordøst for Aabenraa, går køerne Bertha og Josefine. Med hjælp fra landmanden Søren Svennesen leverer de to køer hver uge rå mælk til restaurantens mælkeis.

Og smager din ret lidt af honning, så skal der sendes en tanke til den sønderjyske biavler Klaus Hviid Petersen.