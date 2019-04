Stor biljagt: Politiet måtte lukke veje, inden bil påkørte politiet

10 patruljer har været involveret i en biljagt, der endte med at politiet lukkede veje ved Lyshøj Alle i Kolding for at stoppe bilisten.

Flere veje omkring Lyshøj ved Kolding har her til aften været lukket på grund af et større politiopbud.

Det siger øjenvidner til TV SYD. De så en Mercedes og op til syv politibiler køre op og ned ad Lyshøj Alle.

Sydøstjyllands Politi bekræfter, at flere patruljevogne har været til stede for at stoppe en biljagt, der startede på Fyn, hvor politiet kørte efter en mand, der ikke ville stoppe. Det siger Jeppe Thranum, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

- Klokken 17.15 modtager vi et opkald fra Fyns Politi om, at der er gang i en biljagt i vestgående retning. De beder om assistance og har i forvejen to patruljer efter den med hastigheder på op til 170 kilometer i timen, siger Jeppe Thranum

Biljagten fortsatte mod Kolding, hvor bilisten drejede ind mod Kolding by, og Sydøstjyllands Politi satte også flere vogne ind for at få stoppet bilen. Vagtchefen fortæller, at formentlig 10 politibiler har været involveret alt i alt.

Vi forsøger tre gange at lukke ham inde. Han var tydeligvis ikke stedkendt. Jeppe Thranum, vagtchef, Sydøstjyllands Politi.

Manden, politiet jagtede, endte med at køre mod Lyshøjskolen og Lyshøj Alle.

- Vi forsøger tre gange at lukke ham inde. Han var tydeligvis ikke stedkendt. Han ligger og kører i cirkler, og vi får efterhånden lukket af, så han ender med at opgive, siger Jeppe Thranum.

Påkørte politibil

Inden bilen blev bragt helt til standsning, så påkørte bilisten en politibil.

- Han har påkørt en politibil under ringe fart. Han har påkørt den bagfra. Der er lette skader på bilen, men der ikke tale om nogen personskader, oplyser Jeppe Thranum.

Det er endnu uvist, hvorfor manden valgte at køre fra politiet. Politiet vil heller ikke oplyse om, der var andre passagerer i bilen.

- Lige nu har vi en indsatsleder, der er ved at snakke med patruljerne, der har været invovlret for at finde ud, hvorfor han kørte væk fra poltiet, siger Jeppe Thranum.

