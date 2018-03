Stor engelsk avis anbefaler ferie på Vestkysten

Den jyske vestkyst med Blåvand og Esbjerg i front anbefales i den engelske avis The Guardian som et af de tyve sommerferiesteder i Europa, man bør besøge denne sommer.

Den engelske avis The Guardian har netop offentliggjort 20 skønne steder at holde sommerferien med familien i Europa 2018, og her er den jyske vestkyst en af destinationerne, som de varmt anbefaler.

- Det er fantastisk at få en ny type af turister til området. Det glæder os rigtig meget, og vi kan allerede mærke, at Danmark er et populært feriemål, siger Colin Seymour, turistchef, ProVarde, til TV SYD.

Dansk livsstil, mad og kultur er i disse år rigtig populært hos englænderne.

Nu anbefaler den engelske avis The Guardian også en sommerhusferie i området ved Blåvand, Esbjerg og Ringkøbing Fjord. Særlig fremhæves den vilde vestjyske natur med hjorte og det iskolde vesterhav som oplevelsesmuligheder for sommeren 2018.

- Området er meget centralt for en familieferie. Ud over havet og naturen, så har vi jo også de helt nye og meget vigtige attraktioner som Tirpitz, Lego House og Vadehavscentret, som trækker en masse mennesker til, siger Colin Seymour.

På The Guardians top-20 liste er blandt andet også autocamperferier i Portugal, landsbyferie i Spanien og mountainbiken i Rumænien.