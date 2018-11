Stor fabrik til små dyr er på vej

I Flemming ved Horsens er en insektfabrik på vej. Den skal producere insekter til foder og fødevarer.

Meget små dyr i enormt store mængder. Det er planerne for den nye fabrik, Enorm Biofactory, i Flemming. Den skal producere larver og fluer, af arten Soldaterflue, der skal bruges som fiskefoder og insektmel til fødevarer.

Udviklingsdirektør Lasse Hinrichsen fik de to andre ejere med på idéen efter en insektkonference – og fremtidsudsigterne er lyse.

Larverne har en relativt neutral smag. Så de smager meget af det, de bliver krydret med. Jane Lind Sam, medejer, Enorm Biofactory

- Prognoserne for foder og fødevarer viser, at der skal bruges 70 procent mere protein i de næste 20 år. Det rammer vi fuldstændig ned i, siger administrerende direktør i Enorm Biofactory, Carsten Lind Pedersen, til TV SYD.

De tre ejere af virksomheden forventer at de om to til tre år kan producere 30 ton fluelarver om dagen - det svarer til indholdet i en sættevogn. Om fem år er planen at nå op på 100 ton om dagen.

Lige nu koncentrerer de sig dog først og fremmest om at nå første milepæl – at gøre fabrikken, en tidligere kyllingefarm, færdig som larvefabrik, så der til sommer kan produceres halvandet ton larver om dagen.

På blot 17 dage spiser larverne sig store, kan forarbejdes og sendes videre fra fabrikken.

- De sidste syv dage af insekterne udvikling er imponerende. Der ganger de deres egen kropsvægt med 40, forklarer udviklingsdirektør Lasse Hinrichsen, mens han stolt viser rundt i larvefabrikken.

Antallet af medarbejdere skal også vokse. De tre ejere forventer, at de nuværende otte medarbejdere stiger til op mod 30 ansatte, når larvefabrikken er i fuld drift.

Den nye fabrik kommer til at fremstille olie, der kan bruges i foder, et restprodukt, der kan bruges til gødning samt larverne, der kan males til mel og bruges i fødevareindustrien. Det kan f.eks. være til insektchips, snacks og insektbarer.

Det kan måske lyde lidt ulækkert, men det er, ifølge ejerne, ikke tilfældet.

